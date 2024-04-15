Экс-игрок Барселоны должен выплатить четверть миллиона евро за поврежденную виллу

Бывший хавбек Барселоны и сборной Турции Арда Туран снова вызван в суд, пишет El Periódico.

Турок играл за катлонский клуб с 2015 по 2018 год, а параллельно снимал виллу в городе Эсплугес-де-Льобрегат неподалеку от Барселоны.

После того, как игрок уехал, владелец подал на него в суд, требуя компенсацию за причиненный зданию ущерб в размере 230 тысяч евро. Суд принял сторону пострадавшего.

Однако недавно дело открыли вновь из-за процессуальных нарушений. Как пишет издание, Туран первое время заботился о чистоте в доме, но со временем перестал обращать на это внимание.

Хавбек должен выплатить штраф за оторванные куски стены, сильные повреждения мебели и бытовой техники. Кроме того, есть счета за ремонт кинотеатра, видеонаблюдения и звуковой системы во всем доме.

Ранее также сообщалось, что в Барселоне определились с преемником Хави.

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