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"Разочаровывающий сезон": Кейн оценил чемпионство Байера

Англичанин отметил игру мюнхенского гранда на фоне соперников.
Сегодня, 16:19
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий Баварии Харри Кейн подвел итоги чемпионата Германии, в котором он провел дебютный сезон.

По словам англичанина, Байер заслужил чемпионство, ведь провел феноменальный сезон.

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"Это был разочаровывающий сезон для нас в лиге. Поздравляю Леверкузен с тем, чего они добились. Мы не вышли на свой уровень в этом сезоне. Я хочу помогать команде, будь то в Лиге чемпионов или в чемпионате, забивать голы.

Бундеслига стала для меня отличным опытом. Леверкузен провёл фантастический сезон, в том числе и в Европе. Здесь очень сильные клубы. Я стараюсь выкладываться по максимуму в каждой игре. Сейчас наша цель в чемпионате — остаться на втором месте. В целом мне очень нравится играть в Бундеслиге", - приводит слова Кейна Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что гендиректор Байера рассказал, какой клуб возглавит Алонсо.

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