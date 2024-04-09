Арсенал - Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 09.04.2024

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

Во вторник, 9 апреля, Арсенал (Англия) в домашнем поединке сыграет против Баварии (Германия) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Канониры" имеют шансы пробиться в полуфинал, ведь немецкий коллектив, который является исторически сложным для Арсенала, имеет проблемы. Несмотря на это, Бавария все равно не отказалась от намерений выиграть трофей, но для этого нужно пройти длительный путь.

Барселона (Испания) на своем поле примет Наполи (Италия) в рамках второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч между Арсеналом и Баврией пройдет на стадионе Эмирейтс (Лондон). Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн трансляцию матча Арсенал - Бавария

В Украине первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

В плей-офф турнира Арсенал уже успел выбить Порту (1:1, 4:2 по пенальти), а Бавария расправилась с Лацио (3:1).

Напомним, что на ISPORT доступны анонсы и прогнозы на все четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

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