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Арсенал изучает варианты усиления атаки

Руководство "канониров" ищет походящие опции.
Сегодня, 21:15
Александер Исак / Getty Images
Александер Исак / Getty Images

Руководство лондонского Арсенала сделало приоритет на усиление атакующей линии летом, пишет The Guardian.

"Канониры" понимают, что команде очень не хватает стабильного завершителя, а потому скауты изучают все возможные варианты.

Среди ключевых опций Александер Исак из Ньюкасла и Виктор Дьекереш из Спортинга. Однако оба стоят около 100 млн евро.

Чуть более дешевый вариант - Душан Влахович из Ювентуса, чья цена, однако, тоже находится в районее 100 млн. А вот к Айвану Тоуни интерес со стороны Арсенала охладел.

Также, если позволит бюджет, лондонский клуб попробовал бы подписать Майкла Олисе, в его контракте прописаны 70 млн евро отступных.

Ранее также сообщалось, что другие английские гранды хотят подписать 20-летнего таланта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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