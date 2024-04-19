Озвучены ориентировочные сроки возвращения Яремчука после травмы

Украинскому форварду Валенсии придется пропустить еще пару матчей в Ла Лиге.

Украинский нападающий Валенсии Роман Яремчук продолжает восстанавливаться от повреждения подколенного сухожилия, полученного 30 марта в матче чемпионата Испании с Мальоркой (0:0).

Как сообщает Radio Marca Valencia, 28-летний футболист будет вынужден пропустить еще два поединка Ла Лиги против Бетиса (20 апреля) и Барселоны (29 апреля).

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Ожидается, что украинский нападающий сможет вернуться в строй к матчу 34-го тура испанского первенства с Алавесом, который состоится 5 мая.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за Валенсию во всех турнирах 25 матчей, отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что в Валенсии устроили "теплый прием" Яремчуку после выхода Украины на Евро-2024.

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