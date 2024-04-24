Стали известны условия контракта Жиру в МЛС

Француз будет получать немалые деньги за океаном.

Форвард Милана Оливье Жиру подписал контракт с клубом МЛС Лос-Анджелес Гэлэкси. Об этом сообщаео издание L’Equipe.

После окончания сезона 2023/24 футболист присоединится к американской команде и подписал контракт до декабря 2025 года.

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Зарплата Жиру в Лос-Анджелес Гэлэкси составит 3 миллиона евро в год до уплаты налогов.

Отметим, в составе американского клуба также выступает его бывший партнер по сборной Франции Уго Льорис, перешедший клуб еще в начале 2024 года.

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