Яремчук вернулся к тренировкам после полученного повреждения

Нападающий испанской Валенсии Роман Яремчук приблизился к возвращению на поле.

Как сообщает AS, украинец продолжает свое восстановление от травмы подколенного сухожилия, полученной в конце марте и уже начал тренировки по индивидуальной программе.

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"Летучие мыши" надеются, что Яремчук еще сможет сыграть в этом сезоне, и готовят его к поединку против Алавеса, который состоится через 11 дней, 5 мая.

В текущем сезоне на счету Романа 4 гола в 25 матчах за Валенсию во всех турнирах.

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