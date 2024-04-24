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Яремчук вернулся к тренировкам после полученного повреждения

Пока что, Роман тренируется индивидуально.
Сегодня, 18:02
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Нападающий испанской Валенсии Роман Яремчук приблизился к возвращению на поле.

Как сообщает AS, украинец продолжает свое восстановление от травмы подколенного сухожилия, полученной в конце марте и уже начал тренировки по индивидуальной программе.

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"Летучие мыши" надеются, что Яремчук еще сможет сыграть в этом сезоне, и готовят его к поединку против Алавеса, который состоится через 11 дней, 5 мая.

В текущем сезоне на счету Романа 4 гола в 25 матчах за Валенсию во всех турнирах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук

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