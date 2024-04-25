Барселона официально объявила о том, что Хави остается

Президент Барселоны Жоан Лапорта объявил о том, что Хави останется главным тренером команды.

Глава клуба сообщил, что наставник изменил планы, ведь в январе он заявлял, что покинет команду по окончанию сезона.

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"С удовольствием сообщаю, что Хави продолжит работу тренером первой команды Барселоны", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В турнирной таблице Ла Лиги Барселона идет на втором месте, отставая от лидируюещго Реала на 11 очков.

Ранее сталои известно, сколько Барселона заработает за сезон-2023/24.

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