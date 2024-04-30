Барселона - Валенсия 4:2: обзор матча и результат игры 29.04.2024
В понедельник, 29 апреля, состоялся матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором Барселона принимала Валенсию.
Первый тайм поединка получился очень насыщенным на события.
Сначала на 22-й минуте Фермин Лопес ударом головой замкнул подачу с фланга в исполнении Рафиньи.
Но спустя пять минут Марк-Андре тер Штеген продемонстрировал, что прием мяча у него явно не на уровне Мануэля Нойера. Подарком голкипера воспользовался Уго Дуро.
На 38-й минуте Рональд Араухо попытался совершил перехват мяча в собственной штрафной. Получилось у уругвайца неудачно - центрбек сбил оппонента, за что судья справедливо назначил пенальти. Пепелу с "точки" переиграл тер Штегена.
А уже в добавленное время настала очередь Георгия Мамардашвили преподносить сопернику подарок. Вратарь сборной Грузии сыграл рукой за пределами штрафной площади. Судья после просмотра повтора показал ему прямую красную карточку.
План на вторую половину игры у главного тренера Валенсии Рубена Барахи был прост: отбиваться и надеяться на контратаки.
Однако все пошло не по плану "летучих мышей" уже на первых же минутах второго тайма, когда Роберт Левандовски забил гол головой после подачи Илкая Гюндогана с углового.
Затем настало голевое затишье, которое прервал все тот же Левандовски, причем в похожем стиле. В добавленное время польский форвард оформил хет-трик, мастерски исполнив штрафной удар.
Барселона вернулась на второе место и гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Валенсия же потеряла возможность обойти или приблизиться к Бетису, который идет в зоне Лиги конференций. Команда Романа Яремчука осталась восьмой с 47-ю баллами в активе.
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Статистика матча Барселона - Валенсия 33-го тура Ла Лиги
Барселона - Валенсия 4:2
Голы: Ф. Лопес, 22, Левандовски, 49, 82, 90+3 - Дуро, 27, Пепелу, 38 (пен.).
Ожидаемые голы (xG): 2,17 - 2,11
Владение мячом: 80% - 20%
Удары: 27 - 5
Удары в створ: 13 - 3
Фолы: 12 - 5
Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси (Мартинес, 46), Канселу (Торрес, 80) - Гюндоган, Кристенсен (Роберто, 46), Ф. Лопес (Педри, 73) - Ямал, Левандовски, Рафинья (Феликс, 66).
Валенсия: Мамардашвили - Коррея, Москера, Гасьоровски, Васкес - Федерико (Озкачар, 79), Герра (Гильямон, 70), Пепелу, Д. Лопес (Канос, 79) - Алмейда (Доменек, 45+6), Дуро (Мари, 70).
Предупреждение: Кубарси.
Удаление: Мамардашвили, 45+4 (Валенсия, прямая красная карточка).
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