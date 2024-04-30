Барселона - Валенсия 4:2: обзор матча и результат игры 29.04.2024

Вратари обеих команд сделали все, чтобы эта игра была запоминающейся.

В понедельник, 29 апреля, состоялся матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором Барселона принимала Валенсию.

Первый тайм поединка получился очень насыщенным на события.

Сначала на 22-й минуте Фермин Лопес ударом головой замкнул подачу с фланга в исполнении Рафиньи.

Но спустя пять минут Марк-Андре тер Штеген продемонстрировал, что прием мяча у него явно не на уровне Мануэля Нойера. Подарком голкипера воспользовался Уго Дуро.

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На 38-й минуте Рональд Араухо попытался совершил перехват мяча в собственной штрафной. Получилось у уругвайца неудачно - центрбек сбил оппонента, за что судья справедливо назначил пенальти. Пепелу с "точки" переиграл тер Штегена.

А уже в добавленное время настала очередь Георгия Мамардашвили преподносить сопернику подарок. Вратарь сборной Грузии сыграл рукой за пределами штрафной площади. Судья после просмотра повтора показал ему прямую красную карточку.

Источник: Getty Images

План на вторую половину игры у главного тренера Валенсии Рубена Барахи был прост: отбиваться и надеяться на контратаки.

Однако все пошло не по плану "летучих мышей" уже на первых же минутах второго тайма, когда Роберт Левандовски забил гол головой после подачи Илкая Гюндогана с углового.

Затем настало голевое затишье, которое прервал все тот же Левандовски, причем в похожем стиле. В добавленное время польский форвард оформил хет-трик, мастерски исполнив штрафной удар.

Источник: Getty Images

Барселона вернулась на второе место и гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Валенсия же потеряла возможность обойти или приблизиться к Бетису, который идет в зоне Лиги конференций. Команда Романа Яремчука осталась восьмой с 47-ю баллами в активе.

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Статистика матча Барселона - Валенсия 33-го тура Ла Лиги

Барселона - Валенсия 4:2

Голы: Ф. Лопес, 22, Левандовски, 49, 82, 90+3 - Дуро, 27, Пепелу, 38 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 2,17 - 2,11

Владение мячом: 80% - 20%

Удары: 27 - 5

Удары в створ: 13 - 3

Фолы: 12 - 5

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси (Мартинес, 46), Канселу (Торрес, 80) - Гюндоган, Кристенсен (Роберто, 46), Ф. Лопес (Педри, 73) - Ямал, Левандовски, Рафинья (Феликс, 66).

Валенсия: Мамардашвили - Коррея, Москера, Гасьоровски, Васкес - Федерико (Озкачар, 79), Герра (Гильямон, 70), Пепелу, Д. Лопес (Канос, 79) - Алмейда (Доменек, 45+6), Дуро (Мари, 70).

Предупреждение: Кубарси.

Удаление: Мамардашвили, 45+4 (Валенсия, прямая красная карточка).

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