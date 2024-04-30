Тренер ПСЖ - о статусе фаворита в полуфинале ЛЧ: СМИ почти ничего не знают о футболе

Луис Энрике считает, что это ни на что не влияет.

В рамках полуфинала Лиги Чемпионов ПСЖ встретится с Боруссией Дортмунд.

Наставник парижан Луис Энрике заявил, что СМИ не разбираются в футболе, отвечая на вопрос о том, давит ли на его команду статус фаворита.

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"Вот именно поэтому и уже давно говорю, что журналисты почти ничего не знают о футболе.

Для меня это не имеет значения. Самое прекрасное - насладиться особенным матчем в уникальной атмосфере еврокубков и иметь возможность порадовать наших болельщиков выходом в финал.

Мы должны стараться хорошо управлять своими эмоциями, хорошо справиться с давлением. Мы не должны воспринимать давление как угрозу", - сказал Энрике.

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