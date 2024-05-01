Форвард Наполи может отказаться от трансфера в ПСЖ ради топ-клуба АПЛ

Осимхен готов к смене команды уже этим летом.

Форвард Наполи Виктор Осимхен больше склоняется к переходу в АПЛ, чем в Лигу 1. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport

Его возможный переход в ПСЖ рассматривается, но он мечтает о выступлениях в английской Премьер-лиге.

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Поэтому Челси выглядит для него предпочтительнее, даже несмотря на их отсутствие в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне на счету 25-летнего нигерийца 14 голов и 3 ассиста в 22 матчах Серии А.

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