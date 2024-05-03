Почеттино: Впервые в этом сезоне я настолько счастлив

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино признался, что очень доволен результатом последнего матча.

Напомним, Челси уверенно обыграл Тоттенхэм в лондонском дерби на Стэмфорд Бридж.

Почеттино заявил, что по-настоящему счастлив, так как его команда осознала, что нужно бороться в каждом матче.

"Это в полной мере заслуга футболистов – то, как мы отнеслись к этой игре, как играли в первом тайме, как защищались, как мы стараемся действовать.

Кажется, впервые в этом сезоне я настолько счастлив, потому что это тот момент, когда команда после 10 месяцев работы начала осознавать, что нам нужно бороться. И сегодня мы здорово это делали.

Не знаю, лучшая ли это наша игра, но главное – ощущение. Несмотря на негативные обстоятельства, мы показали, что хорошо выполняем свою работу.

Несколько недель назад мы говорили: "Что вообще произошло?" Стандарты были очень, очень, очень низкими. В этом процессе было важно время", – приводит слова тренера Sky Sports.

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