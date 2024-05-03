Анчелотти подтвердил, что Лунин сыграет в ответном матче против Баварии

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти высказался о вратарской ситуации в клубе.

По словам итальянского специалиста, Андрей Лунин пропустит матч с Кадисом, но выйдет в игре с Баварией.

"Кепа и Куртуа сыграют по тайму с Кадисом. Лунин выйдет на ответный матч против Баварии", - сказал Анчелотти.

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Также Карло рассказал о том, рассматривает ли он выход Тибо в финале Лиги чемпионов, если Реал туда пройдет.

"Я знаю, что вы хотите знать. Вы хотите знать, сможет ли Куртуа сыграть в финале ЛЧ. Мы не думаем о том, что произойдет через месяц. Мы сфокусированы на среде", - заявил итальянец.

Напомним, ответный матч между Реалом и Баварией состоится 8 мая.

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