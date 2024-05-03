iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти подтвердил, что Лунин сыграет в ответном матче против Баварии

Но в матче Ла Лиги украинец отдохнет.
Сегодня, 14:29
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти высказался о вратарской ситуации в клубе.

По словам итальянского специалиста, Андрей Лунин пропустит матч с Кадисом, но выйдет в игре с Баварией.

"Кепа и Куртуа сыграют по тайму с Кадисом. Лунин выйдет на ответный матч против Баварии", - сказал Анчелотти.

Читай также: "У Анчелотти есть блаженная проблема": Экс-вратарь Реала высказался о выборе между Луниным и Куртуа

Также Карло рассказал о том, рассматривает ли он выход Тибо в финале Лиги чемпионов, если Реал туда пройдет.

"Я знаю, что вы хотите знать. Вы хотите знать, сможет ли Куртуа сыграть в финале ЛЧ. Мы не думаем о том, что произойдет через месяц. Мы сфокусированы на среде", - заявил итальянец.

Напомним, ответный матч между Реалом и Баварией состоится 8 мая.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Андрей Лунин

Статьи по теме

Гол Сане в ворота Лунина - лучший в первых матчах полуфиналов Лиги чемпионов Гол Сане в ворота Лунина - лучший в первых матчах полуфиналов Лиги чемпионов
"У Анчелотти есть блаженная проблема": Экс-вратарь Реала высказался о выборе между Луниным и Куртуа "У Анчелотти есть блаженная проблема": Экс-вратарь Реала высказался о выборе между Луниным и Куртуа
Лунин близок к согласованию нового контракта с Реалом Лунин близок к согласованию нового контракта с Реалом
Лунин получил средние оценки за матч с Баварией Лунин получил средние оценки за матч с Баварией
Помочь журналистам

Видео

Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ
Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа14:58
"Лучший день": фанатка Ливерпуля сделала Клоппу красивый прощальный подарок
Европа14:29
Анчелотти подтвердил, что Лунин сыграет в ответном матче против Баварии
Формула 114:13
"Посмотрим, что он решит": Алонсо ждет Ньюи в Астон Мартине
Европа13:59
Гол Сане в ворота Лунина - лучший в первых матчах полуфиналов Лиги чемпионов
Другие13:47
adidas Originals та KSENIASCHNAIDER презентували нову спільну колекцію
Европа13:33
"У Анчелотти есть блаженная проблема": Экс-вратарь Реала высказался о выборе между Луниным и Куртуа
Европа12:59
Барселона и Ман Юнайтед могут обменяться лидерами полузащиты
Украина12:55
Дистанция - не помеха: нападающий Зари в Японии забил гол ударом со своей половины поля
Европа12:27
Тренер, от которого отказался Милан, ждет звонка от Манчестер Юнайтед
Европа12:24
Жирону могут оштрафовать из-за финансовых махинаций при трансфере Довбика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK