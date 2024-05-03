Барселона хочет отдать в аренду своего талантливого игрока только в испанский клуб

Барселона планирует отправить Витора Роке в аренду на следующий сезон. Об этом сообщает The Athletic.

Каталонцы рассматривают возможность перевода бразильского нападающего в другой клуб Ла Лиги, чтобы помочь ему адаптироваться к стилю игры в чемпионате и лучше освоить испанский язык.

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Напомним, "сине-гранатовые" выкупили 19-летнего бразильца этой зимой за 40 млн евро у Атлетико Паранаэнсе.

В текущем сезоне на счету Роке два гола в 11-ти матчах чемпионата Испании.

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