Палмер повторил клубный рекорд 24-летней давности

Игрок Челси Коул Палмер повторил рекорд Джимми Флойда Хасселбайнка, пишет Squawka.

21-летний хавбек стал первым игроком Челси с сезона-2000/01, который набрал 30 результативных баллов.

Сейчас у Палмера 21 гол и 9 ассистов в своем дебютном сезоне за синих, ранее такое удавалось лишь Хассельбайнку 24 года назад.

Кроме того, Коул Палмер стал лишь третьим игроком в истории Премьер-лиги, которому удалось сделать 30+ результативных действий в одном сезоне АПЛ голов в возрасте до 22 лет, после Робби Фаулера (сезоне-1994/95 и 1995/96) и Криса Саттона (сезон-1993/94).

Напомним, Челси уверенно разобрался с Вест Хэмом

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