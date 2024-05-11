Ройс может стать одноклубником Месси или Роналду
Легенда "шмелей" получил шанс сыграть с лучшими футболистами в истории.
Хавбек Марко Ройс покинет Боруссию Дортмунд по завершении сезона как свободный агент. Финал Лиги чемпионов против Реала станет его последним матчем за клуб.
Согласно Sky Sports, у Ройса есть предложения от клубов из США, Саудовской Аравии, Катара и Турции.
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Среди них Интер Майами, где играет Лионель Месси, и Ан-Наср, где выступает Криштиану Роналду.
В текущем сезоне на счету 34-летнего немца пять голов и пять ассистов в 24 матчах Бундеслиги.
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