Бавария распрощается с двумя игроками после завершения сезона

Мюнхенский клуб решил не продлевать контракты с возрастными исполнителями.

Нападающий Эрик Максим Шупо-Мотинг и защитник Буна Сарр покинут состав Баварии после завершения нынешнего сезона.

Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

"Ротен" не будут продлевать контракты с 35-летним камерунским форвардом и 32-летним сенегальским защитником, и исполнители уйдут в статусе свободных агентов.

Читай также: Бавария уверенно обыграла в Вольфсбург в ничего не значащем матче

Оба игрока выступали за Баварию с 2020 года.

Шупо-Мотинг провел за это время в составе мюнхенской команды 122 матча во всех турнирах, отличившись 38 голами и 13 ассистами. На счету Сарра один забитый мяч и четыре результативные передачи в 33 поединках.

Ранее сообщалось, что Бавария может пригласить еще одного английского игрока.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!