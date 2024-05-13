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Бавария распрощается с двумя игроками после завершения сезона

Мюнхенский клуб решил не продлевать контракты с возрастными исполнителями.
Сегодня, 09:46
Буна Сарр и Эрик Максим Шупо-Мотинг / Getty Images
Буна Сарр и Эрик Максим Шупо-Мотинг / Getty Images

Нападающий Эрик Максим Шупо-Мотинг и защитник Буна Сарр покинут состав Баварии после завершения нынешнего сезона.

Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

"Ротен" не будут продлевать контракты с 35-летним камерунским форвардом и 32-летним сенегальским защитником, и исполнители уйдут в статусе свободных агентов.

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Оба игрока выступали за Баварию с 2020 года.

Шупо-Мотинг провел за это время в составе мюнхенской команды 122 матча во всех турнирах, отличившись 38 голами и 13 ассистами. На счету Сарра один забитый мяч и четыре результативные передачи в 33 поединках.

Ранее сообщалось, что Бавария может пригласить еще одного английского игрока.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария эрик шупо-мотинг буна сарр

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