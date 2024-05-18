Торино - Милан 3:1: обзор матча и результат игры 18.05.2024

Игроки миланского клуба уже ждут, когда они смогут отправиться в отпуск.

В субботу, 18 мая, в Турине состоялся матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором Торино принимал Милан.

Учитывая то, что для "россонери" эта игра уже ничего не значила, главный тренер команды Стефано Пиоли решил провести ротацию.

И, судя по всему, мыслями игроки уже находятся в отпуске. Ведь на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев поля. В середине первого тайма голом отметился Дувана Сапата, после чего Иван Илич удвоил преимущество "быков".

На старте второй половины встречи экс-игрок Милана Рикардо Родригес отправил в ворота своей бывшей команды третий мяч. Вскоре Исмаэль Беннасер отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Милан проиграл и уже ждет, когда закончится сезон, а Торино за счет победы сохраняет шансы на попадание в Лигу конференций. У коллектива Ивана Юрича 53 очка и отставание в один балл от Фиорентины за тур до финиша. Однако "фиалки" сыграли на один матч меньше.

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Статистика матча Торино - Милан 37-го тура Серии А

Торино - Милан 3:1

Голы: Сапата, 26, Илич, 40, Родригес, 46 - Беннасер, 55 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 0.84 - 1.71

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 11 - 16

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 14 - 14

Торино: Милинкович-Савич - Тамез, Буонджорно (Ловато, 80), Масина - Белланова (Лазаро, 74), Линетти, Илич, Родригес (Войвода, 61), Риччи - Сапата, Пеллегри (Санабрия, 74).

Милан: Спортьелло - Калюлю, Тиау, Томори, Террачано (Флоренци, 65) - Муса (Жиру, 77), Беннасер (Побега, 77), Рейндерс - Пулишич, Йович, Окафор (Леау, 61).

Предупреждения: Риччи - Томори.

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