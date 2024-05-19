iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Сити провел сезон-2023/24 без поражений

Родри - настоящий символ клуба.
Сегодня, 21:14
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Родри провел сезон-2023/24 без поражений в АПЛ.

Испанец провел 34 матча в рамках чемпионата, и не проиграл ни одного из них - 27 побед и семь ничьих.

Лишь пять игроков в истории лиши проводили сезон поражений, все пятеро играли за Арсенал в сезон-2003/2004, когда "канониры" ни разу не проиграли.

Также, что интересно более длинная серия без поражений есть лишь у одного игрока. Сол Кэмпбелл провел в АПЛ 56 поединков без поражений.

Напомним, что по итогам сезона Манчестер Сити стал чемпионом Англии.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родри

Статьи по теме

Лидер Ман Сити пропустит матч Кубка Англии из-за семейных обстоятельств Лидер Ман Сити пропустит матч Кубка Англии из-за семейных обстоятельств
Хавбек Манчестер Сити избежал серьезной травмы после грубого подката в финале Клубного ЧМ Хавбек Манчестер Сити избежал серьезной травмы после грубого подката в финале Клубного ЧМ
Один из ключевых игроков Манчестер Сити получил травму в финале Клубного чемпионата мира Один из ключевых игроков Манчестер Сити получил травму в финале Клубного чемпионата мира
Хавбек Ман Сити: Гвардиола вывел меня на новый уровень Хавбек Ман Сити: Гвардиола вывел меня на новый уровень
Помочь журналистам

Видео

Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов
Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа23:00
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа22:57
Реал побил еще один клубный рекорд
Европа22:50
Джорджина опубликовала совместное фото с Роналду в постели
Лига Чемпионов22:41
Лига чемпионов: Аталанта и Штурм присоединились к обновленному турниру
22:32
Экстра-лига по футзалу: ХИТоформил вторую победу в серии, Ураган открыл счет против Энергии
Европа22:24
Жирона упустила шанс сыграть в Суперкубке Испании
Европа22:23
В Австрии впервые за 10 лет сменился чемпион
Бокс22:22
"Боксировал так, будто выигрывал бой": Леннокс Льюис раскритиковал Фьюри
Европа22:07
Результативные действия Цыганкова и Довбика принесли Жироне бронзовые медали Ла Лиги
Европа22:03
Не лучший день Лунина: Вильярреал и Реал разыграли результативную ничью
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK