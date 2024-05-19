Хавбек Сити провел сезон-2023/24 без поражений

Полузащитник Манчестер Сити Родри провел сезон-2023/24 без поражений в АПЛ.

Испанец провел 34 матча в рамках чемпионата, и не проиграл ни одного из них - 27 побед и семь ничьих.

Лишь пять игроков в истории лиши проводили сезон поражений, все пятеро играли за Арсенал в сезон-2003/2004, когда "канониры" ни разу не проиграли.

Также, что интересно более длинная серия без поражений есть лишь у одного игрока. Сол Кэмпбелл провел в АПЛ 56 поединков без поражений.

Напомним, что по итогам сезона Манчестер Сити стал чемпионом Англии.

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