"Легенда, гений": Лунин душевно отреагировал на заявление Крооса о завершении карьеры
Украинский голкипер трогательно обратился к немецкому одноклубнику.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин отреагировал на решение полузащитника Тони Крооса завершить карьеру после Евро-2024.
У себя в Instagram украинец оставил трогательное послание немецкому одноклубнику.
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"Очень грустный день для всего футбольного мира. Тони - Легенда, Гений и пример как личность! Мы будем очень по тебе скучать. Мы тебя любим, Тони Кроос", - написал вратарь.
Кроос в комментариях также ответил на эти слова.
"Лунин, буду скучать по тебе", - написал немец.
Ранее Кроос прокомментировал решение о завершении карьеры.
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