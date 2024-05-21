"Легенда, гений": Лунин душевно отреагировал на заявление Крооса о завершении карьеры

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин отреагировал на решение полузащитника Тони Крооса завершить карьеру после Евро-2024.

У себя в Instagram украинец оставил трогательное послание немецкому одноклубнику.

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"Очень грустный день для всего футбольного мира. Тони - Легенда, Гений и пример как личность! Мы будем очень по тебе скучать. Мы тебя любим, Тони Кроос", - написал вратарь.

Кроос в комментариях также ответил на эти слова.

"Лунин, буду скучать по тебе", - написал немец.

Ранее Кроос прокомментировал решение о завершении карьеры.

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