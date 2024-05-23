Клуб АПЛ приобретет одноклубника Яремчука

Английский Ньюкасл усилит вратарскую линию талантливым голкипером.

Как сообщает издание AS, "сороки" близки к приобретению голкипера Валенсии и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили. Сделка пока не достигнута, но со стороны английского клуба есть уверенность, что все будет решено до начала Евро-2024.

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Сумма трансфера может составить около 35 миллионов евро. Детали личного контракта пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне Мамардашвили провел 36 матчей в Ла Лиге, 13 из них на ноль. Пропустил грузин 39 мячей.

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