Челси намерен подписать лидера защиты Барселоны

Каталонская Барселона может потерять своего ключевого центрального защитника Рональда Араухо.

По информации Mundo Deportivo, в услугах уругвайца заинтересован Челси. Лондонцы уже контактировали с центрбеком и сделали ему предложение по личному контракту.

Руководство Челси видит в Араухо идеальную замену для 39-летнего Тиаго Силвы, который покидает клуб этим летом на правах свободного агента.

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Сейчас уругваец имеет контракт с «сине-ранатовыми» до 30 июня 2026 года, по которому получает 7 миллионов евро в год. Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.

В этом сезоне Араухо сыграл за Барселону 37 матчей, отметившись одним голом и двумя ассистами, а также получив восемь желтых и одну красную карточки.

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