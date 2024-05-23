iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси намерен подписать лидера защиты Барселоны

Рональд Араухо може змінити клубну прописку.
Вчера, 21:59
Getty Images
Getty Images

Каталонская Барселона может потерять своего ключевого центрального защитника Рональда Араухо. 

По информации Mundo Deportivo, в услугах уругвайца заинтересован Челси. Лондонцы уже контактировали с центрбеком и сделали ему предложение по личному контракту.

Руководство Челси видит в Араухо идеальную замену для 39-летнего Тиаго Силвы, который покидает клуб этим летом на правах свободного агента.

Читай также: Челси намерен подписать нового тренера до конца недели

Сейчас уругваец имеет контракт с «сине-ранатовыми» до 30 июня 2026 года, по которому получает 7 миллионов евро в год. Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.

В этом сезоне Араухо сыграл за Барселону 37 матчей, отметившись одним голом и двумя ассистами, а также получив восемь желтых и одну красную карточки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Челси

Статьи по теме

Бавария может перехватить у Барселоны звезду РБ Лейпциг Бавария может перехватить у Барселоны звезду РБ Лейпциг
Челси намерен подписать нового тренера до конца недели Челси намерен подписать нового тренера до конца недели
Легенда Челси - об отставке Почеттино: Опустошен уходом тренерского штаба Легенда Челси - об отставке Почеттино: Опустошен уходом тренерского штаба
Хави - на выход? Барселона согласовала контракт с бывшим тренером Баварии Хави - на выход? Барселона согласовала контракт с бывшим тренером Баварии
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:27
Европа23:27
Фортуна розгромила Бохум у першому матчі плей-оф за місце у Бундеслізі
Европа23:07
Манчестер Юнайтед провел переговоры с представителями четырех тренеров
Евро-202423:04
Сборная Украины U-17 потеряла шансы на проход в плей-офф Евро-2024
Европа22:46
Аталанта хочет продлить контракт с Гасперини
Европа22:36
Легенда МЮ может возглавить английский клуб
Европа22:33
Бавария может перехватить у Барселоны звезду РБ Лейпциг
Европа22:06
Тренер Украины U-17: Сам не понимаю, что произошло – думал, что будет лучше
Европа21:59
Челси намерен подписать лидера защиты Барселоны
Формула 121:44
Команда Формулы-1 продвинулась в переговорах с Сайнсом
Лига Чемпионов21:42
Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид: Когда финал Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK