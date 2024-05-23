Манчестер Юнайтед провел переговоры с представителями четырех тренеров

Манчестер Юнайтед постепенно приближается к тому, чтобы уволить Эрика тен Хага с поста главного тренера.

Ранее появилась информация, что манкунианцы выделили для себя четырех кандидатов, которые могут заменить нидерландца у руля команды.

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В их число вошли Томас Тухель и Маурисио Почеттино, которые остались без работы после увольнений из Баварии и Челси соответственно, а также нынешний тренер Брентфорда Томас Франк и знакомый "красным дьяволам" тренер Ипсвича Киран МакКенна.

Как сообщает ESPN, руководство Манчестер Юнайтед уже успело провести переговоры с представителями каждого из данного списка.

Примечательно, что на МакКенну, который ранее работал ассистентом Жозе Моуриньо и Оле Гуннара Сульшера, также претендуют Челси и Брайтон.

Однако, по информации источника, для 38-летнего североирландца приоритетным вариантом будет именно Манчестер Юнайтед.

К тому же, в новом руководстве МЮ есть люди, которые предпочли бы назначить молодого многообещающего тренера в случае увольнения тен Хага, отказавшись от варианта с опытным наставником.

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