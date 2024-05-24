Жиру принял решение завершить карьеру в сборной

Форвард Милана Оливье Жиру заявил об уходе из сборной Франции.

"Конечно, я буду скучать по выступлениям за сборную, но мое время заканчивается. Надо уступить место молодым", – сказал француз в интервью L’Equipe.

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Напомним, за сборную Жиру выступает с 2011 года, проведя за это время 131 матч, забив 57 голов, что является рекордным показателем.

С национальной командой Франции нападающий сумел выиграть чемпионат мира в 2018 году и Лигу наций в 2021-м.

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