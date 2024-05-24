Милан объявил об уходе Пиоли

Главный тренер Милана Стефано Пиоли покинет клуб по окончании этого сезона.

Итальянский клуб и специалист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

We just want to say Grazie, Stefano ❤🖤 pic.twitter.com/4H3Qn6aHq9 — AC Milan (@acmilan) May 24, 2024

Напомним, Пиоли проработал в Милане пять лет. За это время он сумел привести клуб к чемпионству в сезоне-2021/22.

По итогам нынешней кампании "россонери" станут серебряными призерами, обеспечив себе вторую строчку, набрав 74 балла.

Ранее сообщалось, что Милан представил новую домашнюю форму на следующий сезон.

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