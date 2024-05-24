Милан объявил об уходе Пиоли
Итальянский специалист покинет стан "россонери" по окончании сезона.
Главный тренер Милана Стефано Пиоли покинет клуб по окончании этого сезона.
Итальянский клуб и специалист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.
We just want to say Grazie, Stefano ❤🖤 pic.twitter.com/4H3Qn6aHq9— AC Milan (@acmilan) May 24, 2024
Напомним, Пиоли проработал в Милане пять лет. За это время он сумел привести клуб к чемпионству в сезоне-2021/22.
По итогам нынешней кампании "россонери" станут серебряными призерами, обеспечив себе вторую строчку, набрав 74 балла.
Ранее сообщалось, что Милан представил новую домашнюю форму на следующий сезон.
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