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Милан объявил об уходе Пиоли

Итальянский специалист покинет стан "россонери" по окончании сезона.
Сегодня, 11:35
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли покинет клуб по окончании этого сезона.

Итальянский клуб и специалист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Напомним, Пиоли проработал в Милане пять лет. За это время он сумел привести клуб к чемпионству в сезоне-2021/22.

По итогам нынешней кампании "россонери" станут серебряными призерами, обеспечив себе вторую строчку, набрав 74 балла.

Ранее сообщалось, что Милан представил новую домашнюю форму на следующий сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Стефано Пиоли

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