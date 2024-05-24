МакКенна не примет предложения других клубов, пока не прояснится ситуация в МЮ
Главный тренер Испвича Киран МакКенна предпочел бы вернуться в Манчестер Юнайтед, пишет The Times.
Напомним, что североирландец добился больших успехов в Ипсвиче, в следствие чего им заинтересовались топовые клубы, в которых произошли тренерские перестановки.
В частности, специалиста рассматривает на пост главного тренера в Челси и Брайтоне.
Однако сам МакКенна хочет вернуться в Манчестер Юнайтед. Специалист намерен отклонять любые предложения, пока не будет ясна ситуация с постом главного тренера манкунианцев.
Отметим, что по некоторым сообщениям, МЮ уже контактировал с представителями наставника Ипсвича.
Ранее также сообщалось, что судьба тен Хага в МЮ уже решена.
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