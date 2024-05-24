МакКенна не примет предложения других клубов, пока не прояснится ситуация в МЮ

Главный тренер Испвича Киран МакКенна предпочел бы вернуться в Манчестер Юнайтед, пишет The Times.

Напомним, что североирландец добился больших успехов в Ипсвиче, в следствие чего им заинтересовались топовые клубы, в которых произошли тренерские перестановки.

В частности, специалиста рассматривает на пост главного тренера в Челси и Брайтоне.

Однако сам МакКенна хочет вернуться в Манчестер Юнайтед. Специалист намерен отклонять любые предложения, пока не будет ясна ситуация с постом главного тренера манкунианцев.

Отметим, что по некоторым сообщениям, МЮ уже контактировал с представителями наставника Ипсвича.

Ранее также сообщалось, что судьба тен Хага в МЮ уже решена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!