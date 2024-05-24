Руни может вернуться к тренерской практике уже в ближайшие дни
Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни может снова стать тренером, пишет 90Min.
Напомним, англичанин был уволен из Бирмингема в январе 2024 года после того, как проиграл 9 из 15 матчей.
С тез пор Руни работал экспертом на ТВ, где получил много положительных отзывов от фанатов за свою честность и взгляд на футбол в целом.
Как утверждает издание, сейчас Руни ведет переговоры с клубом Чемпионшипа Плимут Аргайл, который ищет нового тренера.
У клуба кроме экс-форварда есть еще один кандидат - бывший наставник Шеффилд Юнайтед Пол Хеккингботтом. Ожидается, что решение официально будет объявлено уже на этих выходных.
Ранее также сообщалось, что тренер-сенсация ждет решения Манчестер Юнайтед.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!