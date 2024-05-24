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Футбол

Руни может вернуться к тренерской практике уже в ближайшие дни

Плимут Аргайл раздумывает над назначением легендарного форварда.
Вчера, 22:39
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни может снова стать тренером, пишет 90Min.

Напомним, англичанин был уволен из Бирмингема в январе 2024 года после того, как проиграл 9 из 15 матчей.

С тез пор Руни работал экспертом на ТВ, где получил много положительных отзывов от фанатов за свою честность и взгляд на футбол в целом.

Как утверждает издание, сейчас Руни ведет переговоры с клубом Чемпионшипа Плимут Аргайл, который ищет нового тренера.

У клуба кроме экс-форварда есть еще один кандидат - бывший наставник Шеффилд Юнайтед Пол Хеккингботтом. Ожидается, что решение официально будет объявлено уже на этих выходных.

Ранее также сообщалось, что тренер-сенсация ждет решения Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уэйн Руни

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