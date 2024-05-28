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Кроос - о финале: Обыгрывать немецкие команды нелегко, вспомните Лейпциг

Хавбек сосредоточен на победе в своем последнем матче.
Вчера, 13:40
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Полузащитник Реала Тони Кроос признался, что не ждет легкой игры против дортмундской Боруссии.

Напомним, Реал и Боруссия встретятся между собой 1 июня в финале Лиги чемпионов на Уэмбли.

Кроос заявил, что игра будет очень тяжелый, ведь немецкие команды очень сильны в этом сезоне, Лейпциг ранее доставил Реалу немало проблем. Также для Тони это будет последний матч за Реал, но он все равно сосредоточен только на победе.

"Я жду с нетерпением. Мы все проходили через это и знаем, что нас ждет. Отличная неделя, лучше и быть не может. Мне повезло играть в команде, которая смогла добиться таких успехов. Я – часть этого, но я не люблю переходить на личности. Без команды это было бы невозможно. Я вижу, что все радуются и с нетерпением ждут матча. В субботу нас ждет соперник, который может удивить.

Нам предстоит очень тяжелая игра. Я смотрел матчи Боруссии – они могут доставить серьезные проблемы. У них налажена игра в обороне, есть быстрые игроки для контратак.

Обыгрывать немецкие команды нелегко. В этом сезоне мы сыграли против всех немецких команд участвовавших в ЛЧ. Вспомните, как РБ Лейпциг усложнил нам жизнь.

Это будет моя последняя игра за Реал. Прощание прошло два дня назад, и теперь оставлю это позади. Я не буду думать об этом снова, потому что впереди очень важный матч, в моей голове нет места для мыслей о чем-либо, кроме финала. Я думаю не о себе, а о победе", - приводит слова Крооса AS.

Ранее также сообщалось, что Реал может не дать сыну Анчелотти покинуть клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос

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