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Еще одна сборная объявила свою заявку на Чемпионат Европы-2024

Чехия определилась со всеми футболистами, которые поедут на турнир.
Вчера, 18:59
Чехия / Getty Images
Чехия / Getty Images

Главный тренер чешской сборной по футболу Иван Гашек определился с заявкой на Чемпионат Европы по футболу на немецких полях.

Местный специалист выбрал окончательный список из 26 футболистов, которые смогут сыграть на турнире.

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Вратари: Витезслав Ярош (Штурм), Матей Коварж (Байер), Йиндрих Станек (Славия).

Защитники: Владимир Цоуфал (Вест Хэм), Давид Доудера, Томаш Голеш, Томаш Влчек, Давид Зима (все - Славия) Давид Юрасек (Хоффенхайм), Ладислав Крейчи, Мартин Витик (оба - Спарта).

Полузащитники: Антонин Барак (Фиорентина), Вацлав Черны (Вольфсбург), Лукаш Черв, Павел Шульц (оба -- Виктория), Матей Юрасек, Лукаш Провод (оба -- Славия), Онджей Лингр (Фейенорд), Михал Садилек (Твенте), Томаш Соучек (Вест Хэм).

Нападающие: Адам Гложек, Патрик Шик (оба -- Байер), Томаш Хори (Виктория), Моймир Хитил (Славия), Ян Кухта (Спарта). 

В рамках подготовки к турниру коллектив Гашека проведет товарсисские матчи с Мальтой и Северной Македонией 7-го и 10-го июня соответственно. На самом континентальном первенстве чехи попали в квартет F, где сыграют с Португалией 18-го июня, Грузией 22-го июня и Турцией 26-го июня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чехия чемпионат Европы

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