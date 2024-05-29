Артем Довбик: видео всех голов в Ла Лиге
ISPORT представляет вашему вниманию подборку с каждым результативными ударом лучшего бомбардира чемпионата Испании сезона-2023/24.
Несколькими днями ранее завершился сезон-2023/24 испанской Ла Лиги, по итогам которого лучшим бомбардиром чемпионата стал форвард Жироны Артем Довбик.
Украинский футболист до самого последнего тура вел борьбу с Александером Серлотом из Вильярреала. В итоге Довбик забил на один гол больше (24 против 23).
Благодаря этому Артем стал обладателем Трофео Пичичи, который вручается лучшему бомбардиру сезона в чемпионате Испании.
Видео всех голов Артема Довбика:
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Напомним, что Артем Довбик также оказался в символической сборной сезона по версии испанского издания Marca.
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