Моуриньо намекнул на свое будущее место работы

Португалец уже ничего не скрывает. Либо же переводит все в шутку, подыгрывая инсайдерам.

В субботу, 1 июня, в Лондоне пройдет финал Лиги чемпионов сезона-2023/24, в котором за трофей поборются дортмундская Боруссия и мадридский Реал.

На матче будет присутствовать бывший тренер "бланкос" Жозе Моуриньо, который с момента увольнения из Ромы находится в творческом отпуске.

Будучи экспертом на канале TNT Sports, "Особенный" ответил на вопрос еще одной приглашенной звезды Рио Фердинанда: кто самая известная личность в телефонной книжке португальца.

Ответ Моуриньо наверняка связан со слухами о его будущем месте работы, ведь он ответил: "На данный момент, это президент Фенербахче". Это очень развеселило экс-центрбека Манчестер Юнайтед и сборной Англии.

Jose Mourinho dropping hints at his next managerial job? 👀🤳



📺 Watch the #UCLfinal📷 coverage on @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/BJNBdFvvDr — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 1, 2024

Напомним, что стартовый свисток финала Лиги чемпионов между Боруссией и Реалом прозвучит в 22:00 по киевскому времени. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финального поединка главного еврокубка.

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