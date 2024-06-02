Реал сыграет с Аталантой за Суперкубок УЕФА
Команды встретятся в матче за трофей в августе.
Определились участники матча за Суперкубок УЕФА.
Сегодня, 1 июня, Реал победил Боруссию в финале Лиги чемпионов, добыв победу со счетом 2:0. Голами отличились Дани Карвахаль и Винисиус.
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В матче за Суперкубок УЕФА мадридский клуб встретится с Аталантой, победителем Лиги Европы.
Напомним, матч состоится 14 августа на Национальном стадионе в Варшаве.
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