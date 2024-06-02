Тони Кроос официально завершил карьеру на клубном уровне

Теперь немецкий хавбек будет готовиться к домашнему чемпионату Европы и окончательному уходу из футбола.

В субботу, 1 июня, в Лондоне мадридский Реал завоевал свой пятнадцатый кубок Лиги чемпионов, победив в финале дортмундскую Боруссию со счетом 2:0.

Этот матч стал последним для хавбека "бланкос" Тони Крооса в его клубной карьере.

На 74-й минуте он отметился голевой передачей на Дани Карвахаля, исполнив навес с углового, а на 85-й минуте главный тренер Реала Карло Анчелотти заменил 34-летнего немца, позволив всем людям, присутствовавшим на стадионе, попрощаться с футболистом.

В составе Реала Тони Кроос провел 464 матча, в которых он записал на свой счет 28 голов и 98 результативных передач. Вместе со "сливочными" полузащитник выиграл 23 трофея: Лига чемпионов (5), Клубный чемпионат мира (5), чемпионат Испании (4), Суперкубок Испании (4), Суперкубок УЕФА (4) и Кубок Испании (1).

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Однако в ближайшее время фанаты еще увидят Крооса на футбольном поле. В середине июня Тони в составе сборной Германии выступит на домашнем чемпионате Европы-2024, после чего он окончательно завершит карьеру.

Напомним, что о завершении карьеры футболиста Тони Кроос объявил незадолго до конца чемпионата Испании, по итогам которого Реал досрочно завоевал золотые медали.

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