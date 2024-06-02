iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Я принимал их слишком долго": легенда мемов рассказал, как обезболивающие сломали его карьеру

Инцидент за пределами футбольного поля сильно повлиял на дальнейшую карьеру Лорда Бендтнера.
Вчера, 23:11
Никлас Бендтнер / Getty Images
Никлас Бендтнер / Getty Images

В свое время Никлас Бендтнер подавал надежды, но в итоге он завершил карьеру в 2019 году в возрасте всего-лишь 31 года.

В интервью для Daily Mail датчанин рассказал, что его карьера пошла по нисходящей после аварии, в результате которой он стал постоянно принимать болеутоляющее.

"Это был Астон Мартин DBS, серый, Джеймс Бонд. Чертовски отличная машина. Такой стильный. До сих пор моя любимая машина. Это был мой лучший период в Арсенале, когда я играл на правом фланге, Андрей Аршавин был слева, а Робин ван Перси - впереди".

"Я играл каждую неделю, и после аварии я уже никогда не был прежним. Внезапно я не смог сыграть пять матчей на 100%. Когда вы играете с болью и начинаете глотать таблетки, это очень скользкий путь. Они были нужны мне, чтобы я не чувствовал боль во время игры. Я принимал их непрерывно около двух лет".

"Проблема заключалась в том, что я не мог тренироваться без них. Я прочитал о побочных эффектах, и все, что со мной произошло, было побочными эффектами от слишком длительного приема".

Источник: Getty Images

"Это повлияло на мое настроение, повлияло на то, каким я был человеком. В конце концов мне пришлось отказаться от этого. Мне вообще не следовало начинать. Они доступны везде".

"Вы можете попросить немного у врача, он скажет "нет", но вы все равно их получите. Если игрок знает, что может принять три или четыре таблетки и сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, то он так и сделает. Я бы принял 10".

"Футбол был моим первым, вторым и третьим делом. Единственный раз, когда я был свободен и чувствовал себя особенным, это было на газоне. Я чувствовал себя частью чего-то большего".
Источник: Getty Images

"Это был мой самый счастливый момент в жизни, ничто другое не сравнится с этим. В периоды, когда тебя нет в команде, ты более склонен принять неверное решение".

Хотя Бендтнер знает, что мог бы получить гораздо более блестящую карьеру, он заявил, что не оглядывается назад с сожалением и счастлив, что его жизнь такая, какая она есть сейчас.

"На самом деле я не верю в сожаления, но верю в то, что в данный момент нужно быть умнее. На некоторые вещи можно оглянуться назад и сказать: "Это было глупо". У меня был просроченный штраф за парковку, который в итоге составил 33 тысячи фунтов".

"Билет со штрафом пришел в почтовый ящик, но я его так и открыл. Он так и лежал там. Мне позвонили и сказали: "Вы понимаете, что приставы придут к вам домой и заберут ваши вещи, если вы не заплатите?". Мне пришлось заплатить".

Напомним, что в октябре 2023 года Никлас Бендтнер расстался с известной моделью ради киноактрисы-бисексуала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Никлас Бендтнер Арсенал Лондон

Статьи по теме

Арсенал подал первое предложение по талантливому форварду Арсенал подал первое предложение по талантливому форварду
Зинченко стал трансферной целью нового тренера европейского гранда - источник Зинченко стал трансферной целью нового тренера европейского гранда - источник
Волшебная поддержка: одноклубник Зинченко посетил финал плей-офф Чемпионшипа в костюме известного персонажа Волшебная поддержка: одноклубник Зинченко посетил финал плей-офф Чемпионшипа в костюме известного персонажа
Арсенал с трудом обыграл Эвертон, но проиграл борьбу за чемпионство Арсенал с трудом обыграл Эвертон, но проиграл борьбу за чемпионство
Помочь журналистам

Видео

Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал
Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа00:31
Конте уговорил Наполи улучшить условия контракта лидера клуба
Европа00:13
Де Йонг выступил с заявлением о будущем в Барселоне
Вчера, 23:52
Европа23:52
Моуринью: Анчелотти тренер не для соцсетей, он настоящий тренер
ММА23:30
Джонс потроллил Махачева за невзрачную победу над Порье
Европа23:11
"Я принимал их слишком долго": легенда мемов рассказал, как обезболивающие сломали его карьеру
Европа22:50
Европейский гранд начал переговоры о трансфере с Бруну Фернандешом
Формула 122:33
Албон рассказал, почему он решился продлить контракт с Уильямс
Европа22:22
Ювентус может подписать хавбека сборной Франции вместо лучшего игрока Аталанты
Европа22:13
Ройс получил предложение от клуба МЛС
Европа21:51
Бавария договорилась о подписании одного из лидеров Байера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK