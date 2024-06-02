"Я принимал их слишком долго": легенда мемов рассказал, как обезболивающие сломали его карьеру

В свое время Никлас Бендтнер подавал надежды, но в итоге он завершил карьеру в 2019 году в возрасте всего-лишь 31 года.

В интервью для Daily Mail датчанин рассказал, что его карьера пошла по нисходящей после аварии, в результате которой он стал постоянно принимать болеутоляющее.

"Это был Астон Мартин DBS, серый, Джеймс Бонд. Чертовски отличная машина. Такой стильный. До сих пор моя любимая машина. Это был мой лучший период в Арсенале, когда я играл на правом фланге, Андрей Аршавин был слева, а Робин ван Перси - впереди".

"Я играл каждую неделю, и после аварии я уже никогда не был прежним. Внезапно я не смог сыграть пять матчей на 100%. Когда вы играете с болью и начинаете глотать таблетки, это очень скользкий путь. Они были нужны мне, чтобы я не чувствовал боль во время игры. Я принимал их непрерывно около двух лет".

"Проблема заключалась в том, что я не мог тренироваться без них. Я прочитал о побочных эффектах, и все, что со мной произошло, было побочными эффектами от слишком длительного приема".

Источник: Getty Images

"Это повлияло на мое настроение, повлияло на то, каким я был человеком. В конце концов мне пришлось отказаться от этого. Мне вообще не следовало начинать. Они доступны везде".

"Вы можете попросить немного у врача, он скажет "нет", но вы все равно их получите. Если игрок знает, что может принять три или четыре таблетки и сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, то он так и сделает. Я бы принял 10".

"Футбол был моим первым, вторым и третьим делом. Единственный раз, когда я был свободен и чувствовал себя особенным, это было на газоне. Я чувствовал себя частью чего-то большего".

Источник: Getty Images

"Это был мой самый счастливый момент в жизни, ничто другое не сравнится с этим. В периоды, когда тебя нет в команде, ты более склонен принять неверное решение".

Хотя Бендтнер знает, что мог бы получить гораздо более блестящую карьеру, он заявил, что не оглядывается назад с сожалением и счастлив, что его жизнь такая, какая она есть сейчас.

"На самом деле я не верю в сожаления, но верю в то, что в данный момент нужно быть умнее. На некоторые вещи можно оглянуться назад и сказать: "Это было глупо". У меня был просроченный штраф за парковку, который в итоге составил 33 тысячи фунтов".

"Билет со штрафом пришел в почтовый ящик, но я его так и открыл. Он так и лежал там. Мне позвонили и сказали: "Вы понимаете, что приставы придут к вам домой и заберут ваши вещи, если вы не заплатите?". Мне пришлось заплатить".

Напомним, что в октябре 2023 года Никлас Бендтнер расстался с известной моделью ради киноактрисы-бисексуала.

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