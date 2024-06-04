Атлетико пытается переманить почти 100-миллионного форварда

Мадридский Атлетико попытается выкупить нападающего Манчестер Сити Хулиана Альвареса, утверждает Marca.

Издание утверждает, что все клубы восхищаются молодым форвардом и абсолютно уверены, что именно он нужен команде. Однако Трансфермаркт оценивает Альвареса в 90 млн евро.

Таких денег, очевидно, у Атлетико нет, однако клуб все равно работает над возможной сделкой, они верят, что обязаны попробовать, если есть хоть малейший шанс на успех.

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Пока "матрацники" не делали Сити предложения, однако связались с окружением аргентинца. Клуб настаивает на игровом времени Хулиана, надеясь сначала убедить самого игрока.

Также считается, что Альварес действительно может задуматься об уходе из Сити, если клуб подпишет еще одного новичка в атаку.

Ранее также сообщалось, что Реал должен выплатить Мбаппе существенный подписной бонус.

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