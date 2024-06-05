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Индзаги продлит контракт с Интером "в ближайшие несколько дней"

Чемпион Италии закроет один из двух главных вопросов по новым сделкам с важными для клуба людьми.
Сегодня, 00:25
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

По ходу прошлого сезона шли разговоры о том, что Интер пытается продлить контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги.

И, как сообщает Николо Скира, "нерадзурри" максимально приблизились к своей цели.

По информации журналиста, миланский коллектив договорился с 48-летним итальянцем о новом соглашении до лета 2027 года, по которому он будет получать 6,5 миллиона евро. Действующий контракт завершится летом 2025 года.

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Ожидается, что в ближайшие 48-72 часа состоится встреча руководства клуба с наставником, во время которой сделка будет закрыта.

Симоне Индзаги возглавил Интер летом 2021 года. За три года во главе "змеев" он привел команду к чемпионству, двум Кубкам Италии и трем Суперкубкам Италии.

После сделки с Симоне Индзаги Интер намерен продлить контракт форварда и капитана комнады Лаутаро Мартинеса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Симоне Индзаги

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