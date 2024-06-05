Конте - новый главный тренер Наполи
Итальянский специалист возглавил неаполитанский коллектив.
Наполи объявил о назначении Антонио Конте новым главным тренером клуба.
Итальянский специалист подписал с неаполитанцами контракт до 2027 года. Детали сделки не сообщаются, но ранее в СМИ попадала информация о том, что оклад Конте в стане Наполи составляет 9-ю млн евро в год, плюс еще миллион за выигранное скудетто.
Un nuovo capitolo della nostra Storia inizia oggi.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 5, 2024
Benvenuto Mister Conte! 💙
Leggi la news 👉 https://t.co/e0FNt4l6Aw
#ConTe #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/gBTBhyZTwd
Напомним, последним клубом Антонио был Тоттенхэм, где он проработал полтора года.
Ранее сообщалось, что Конте готовит масштабную трансферную кампанию в Наполи.
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