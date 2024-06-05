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Конте - новый главный тренер Наполи

Итальянский специалист возглавил неаполитанский коллектив.
Сегодня, 13:13
Де Лаурентис и Конте / sscnapoli.it
Де Лаурентис и Конте / sscnapoli.it

Наполи объявил о назначении Антонио Конте новым главным тренером клуба.

Итальянский специалист подписал с неаполитанцами контракт до 2027 года. Детали сделки не сообщаются, но ранее в СМИ попадала информация о том, что оклад Конте в стане Наполи составляет 9-ю млн евро в год, плюс еще миллион за выигранное скудетто. 

Напомним, последним клубом Антонио был Тоттенхэм, где он проработал полтора года.

Ранее сообщалось, что Конте готовит масштабную трансферную кампанию в Наполи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Антонио Конте

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