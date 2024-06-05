Конте - новый главный тренер Наполи

Наполи объявил о назначении Антонио Конте новым главным тренером клуба.

Итальянский специалист подписал с неаполитанцами контракт до 2027 года. Детали сделки не сообщаются, но ранее в СМИ попадала информация о том, что оклад Конте в стане Наполи составляет 9-ю млн евро в год, плюс еще миллион за выигранное скудетто.

Un nuovo capitolo della nostra Storia inizia oggi.

Benvenuto Mister Conte! 💙



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#ConTe #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/gBTBhyZTwd — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 5, 2024

Напомним, последним клубом Антонио был Тоттенхэм, где он проработал полтора года.

Ранее сообщалось, что Конте готовит масштабную трансферную кампанию в Наполи.

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