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Клуб Серии А уволит тренера после всего нескольких месяцев сотрудничества

Игорь Тудор не задержался в Лацио надолго.
Сегодня, 00:45

Тренерские смены в Серии А продолжают набирать обороты.

Как сообщает Фабрицио Романо, Лацио станет еще одним клубом, который сменит тренера. «Орлы» решили попрощаться с Игорем Тудором.

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Хорватский специалист проработал в итальянском клубе всего три месяца. Его назначили посреди сезона-2023/24 после отставки Маурицио Сарри.

Отметим, что в итальянском чемпионате с новыми тренерами в сезон-2024/25 войдут как минимум: Ювентус, Наполи, Болонья, Фиорентина, Милан, Кальяри, Монца, Торино и уже упомянутый Лацио.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А

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