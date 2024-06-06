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Клуб МЛС продвинулся в переговорах с Ройсом

Немецкий футболист близок к тому, чтобы перебраться с США.
Сегодня, 17:20
Марко Ройс / Getty Images
Марко Ройс / Getty Images

Лос-Анджелес Гэлакси ведет активные переговоры с хавбеком Марко Ройсом, который этим летом покинет Боруссию Дортмунд на правах свободного агента.

По данным журналиста Фабрицио Романо, американский клуб достиг значительных успехов в переговорах с немецким футболистом.

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Лос-Анджелес Гэлакси сохраняет оптимизм по поводу подписания контракта с Ройсом, и следующая неделя может стать решающей.

Напомним, игрок сможет зарабатывать в США примерно 1,7 миллиона долларов в год. У него также есть предложения из Саудовской Аравии и Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Марко Ройс

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