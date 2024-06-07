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Челси избежал превышения лимитов расходов в АПЛ благодаря лазейке в правилах

"Разве я плохой бизнесмен?" - может спросить Тодд Боули.
Сегодня, 08:13
Тодд Боули / Getty Images
Тодд Боули / Getty Images

Лондонский Челси смог избежать превышения лимита финансовых потерь Премьер-Лиги.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, произошло это благодаря тому, что Тодд Боули воспользовался лазейкой в правилах и продал отель и автостоянки на Стэмфорд Бридж своей дочерней компании за 76,5 миллионов фунтов.

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Этого оказалось достаточно для того, чтобы уменьшить сумму убытков «синих» со 166,4 до 89,9 миллионов фунтов при лимите убытков в 105 миллионов фунтов. 

На последнем собрании АПЛ была попытка закрыть эту лазейку в правилах, но из 20 клубов за это проголосовали лишь 11, а для принятия решения нужно было 2/3 голосов от всех клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ

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