Челси избежал превышения лимитов расходов в АПЛ благодаря лазейке в правилах

Лондонский Челси смог избежать превышения лимита финансовых потерь Премьер-Лиги.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, произошло это благодаря тому, что Тодд Боули воспользовался лазейкой в правилах и продал отель и автостоянки на Стэмфорд Бридж своей дочерней компании за 76,5 миллионов фунтов.

Читай также: "Приведи голову в порядок": легенда Челси раскритиковал Мудрика

Этого оказалось достаточно для того, чтобы уменьшить сумму убытков «синих» со 166,4 до 89,9 миллионов фунтов при лимите убытков в 105 миллионов фунтов.

На последнем собрании АПЛ была попытка закрыть эту лазейку в правилах, но из 20 клубов за это проголосовали лишь 11, а для принятия решения нужно было 2/3 голосов от всех клубов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!