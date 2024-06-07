Челси объявил о переходе трансферной цели Манчестер Юнайтед и Ньюкасла

Еще один воспитанник Манчестер Сити будет выступать за "пенсионеров".

Челси на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Тосином Адарабиойо. Стороны заключили четырехлетнее соглашение.

Центральный защитник присоединился к лондонскому коллективу на правах свободного агента, так как он не стал продлевать контракт с Фулхэмом. Стоит отметить, что на игрока также претендовали Ньюкасл и Манчестер Юнайтед.

Tosin is a BLUE! 💙✍️ pic.twitter.com/BXXnaHI0UZ — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 7, 2024

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"Когда я рос, Челси всегда был клубом, который показывал хорошие результаты и в котором играли отличные игроки. Челси выигрывал большие трофеи, и пусть так будет и впредь", - сказал Адарабиойо.

"Я здесь, чтобы побеждать. Я хочу побеждать. Все очень просто. Я просто хочу продолжать работать и продвигать команду и клуб в том направлении, в котором мы хотим двигаться. Я с нетерпением жду начала".

Тосин Адарабиойо - воспитанник Манчестер Сити. В октябре 2020 года Фулхэм выкупил игрока за 1,65 миллиона евро.

За это время 26-летний англичанин в составе "дачников" принял участие в 132 матчах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

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