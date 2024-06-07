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Кроос рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

У немецкого футболиста есть планы на будущее.
Сегодня, 17:05
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Предстоящий чемпионат Европы 2024 года станет последним турниром в карьере Тони Крооса.

Немецкий полузащитник выступит на домашнем Евро-2024, после чего он повесит бутсы на гвоздь.

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И хотя до завершения карьеры осталось всего ничего, 34-летний футболист уже знает, чем он будет заниматься в будущем.

"В основном я буду проводить время с моей семьей. Еще я буду работать над своей молодежной академией в Мадриде, как и планировал. Еще есть "Лига Икон", которую я создал с Элиасом Нерлихом (бывший футболист), она заработает в сентябре", - цитирует Крооса Фабрицио Романо.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей чемпионата Европы-2024, который стартует 14 июня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос

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