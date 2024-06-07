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Челси намерен сделать предложение по форварду другого английского гранда

Лондонцам интересен Хулиан Альварес.
Сегодня, 17:48
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Челси активно интересуется форвардом Манчестер Сити Хулианом Альваресом, пишет TyC Sports.

Ранее к аргентинцу уже проявляли интерес и другие клубы, включая Атлетико, ПСЖ и других. Дело в том, что многие надеятся переманить форварда игровым временем.

В Челси много молодых игроков, а также нет полноценного забивного нападающего, именно на это хотят акцентировать внимание лондонцы при переговорах.

Кроме того в клубе играет Энцо Фернандес, с которым Альварес играл вместе за Ривер Плейт. 

Манчестер Сити не хочет продавать игрока, однако если аргентинец решит все же уйти, клуб намерен просить за него не менее 75 млн евро.

Ранее также Челси уже подписал игрока, который также прошел через систему Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хулиан Альварес

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