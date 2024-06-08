iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"У Украины сильная сборная ": Левандовски оценил соперника после победы в спарринге

Нападающий сборной Польши высказался о товарищеской встрече с украинцами.
Сегодня, 10:02
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал товарищеский матч с Украиной, в котором его национальная команда одержала победу со счетом 3:1.

"У сборной Украины много хороших игроков. Даже если некоторые из них не играли, у них сильная сборная.

Первый гол позволил нам быть более раскрепощенными и уверенными. Было несколько недостатков, но нам нужно искать вещи, которые можно улучшить и изменить перед Евро".

Читай также: Нападающий сборной Польши пропустит Евро-2024 из-за травмы в матче с Украиной

"Украинцы плохо начали матч. Затем был вынужденный перерыв из-за травмы Милика. Но мы возвращались, создавали моменты, били по воротам. В сложных ситуациях мы держали мяч.

Милику понадобится перерыв. Он всегда хотел играть и был предан, но ему очень не повезло. Это трудный момент и трудные дни впереди", - цитирует Левандовски Przegląd Sportowy.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Польша - Украина (3:1).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Роберт Левандовски сборная Польши

Статьи по теме

"Лучше ошибаться сейчас": Довбик высказался о поражении от Польши "Лучше ошибаться сейчас": Довбик высказался о поражении от Польши
Нападающий сборной Польши пропустит Евро-2024 из-за травмы в матче с Украиной Нападающий сборной Польши пропустит Евро-2024 из-за травмы в матче с Украиной
"Важная информация перед Евро": Ребров оценил поражение от Польши "Важная информация перед Евро": Ребров оценил поражение от Польши
Чемпионат Европы-2024: составы всех команд Чемпионат Европы-2024: составы всех команд
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Поляки обыграли "желто-синих"
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202410:10
Чемпионат Европы-2024: составы всех команд
Европа10:02
"У Украины сильная сборная ": Левандовски оценил соперника после победы в спарринге
Украина09:35
"Ты лучшая": Лунин из расположения сборной мило поздравил жену с днем рождения
Евро-202409:00
Магуайр, Сикан, Голанд и...Месси: звезды, которые не сыграют на Евро-2024
Европа08:59
"Лучше ошибаться сейчас": Довбик высказался о поражении от Польши
Евро-202408:33
Нападающий сборной Польши пропустит Евро-2024 из-за травмы в матче с Украиной
Европа07:52
"Важная информация перед Евро": Ребров оценил поражение от Польши
Европа07:15
Футбол сегодня: поединок олимпийской сборной Украины, Португалия - Хорватия, Бельгия - Люксембург и другие товарищеские матчи
Европа00:55
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Формула 100:45
В Хаас подтвердили интерес к Окону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK