"У Украины сильная сборная ": Левандовски оценил соперника после победы в спарринге

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал товарищеский матч с Украиной, в котором его национальная команда одержала победу со счетом 3:1.

"У сборной Украины много хороших игроков. Даже если некоторые из них не играли, у них сильная сборная.

Первый гол позволил нам быть более раскрепощенными и уверенными. Было несколько недостатков, но нам нужно искать вещи, которые можно улучшить и изменить перед Евро".

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"Украинцы плохо начали матч. Затем был вынужденный перерыв из-за травмы Милика. Но мы возвращались, создавали моменты, били по воротам. В сложных ситуациях мы держали мяч.

Милику понадобится перерыв. Он всегда хотел играть и был предан, но ему очень не повезло. Это трудный момент и трудные дни впереди", - цитирует Левандовски Przegląd Sportowy.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Польша - Украина (3:1).

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