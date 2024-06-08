"Не согласен, что Польша доминировала": Защитник сборной Украины прокомментировал поражение

Защитник сборной Украины Максим Таловеров высказался по поводу товарищеского матча с Польшей, в котором "сине-желтые" потерпели поражение с счетом 1:3.

"Очень тяжелый матч с точки зрения того, что пропустили три гола. У нас было достаточно хороших моментов, но были и ошибки. Мы очень расстроены, потому что пропустили три плохих гола, но это футбол. Есть шанс усовершенствоваться и тренировать то, что не получилось.

Позитив заключается в том, что мы имели возможность создать такие моменты против Польши, потому что эта команда достаточно давно играет в пять защитников. Это достаточно хороший результат, когда до перерыва имеешь два-три выхода один на один. Это футбол, это будет уроком для нас. Работаем дальше".

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"Я не согласен, что Польша доминировала в первом тайме. Да, мы пропустили три гола, но они имели три или четыре момента. Мы также имели свои моменты. Во втором тайме играли агрессивнее, но, к сожалению, не удалось забить.

Мы с Бондарем впервые играли в связке, но мы профессионалы, должны подстраиваться друг под друга. Это футбол. Если мы здесь, то должны показывать 120%, потому что это национальная сборная. У нас нет другого выбора", - сказал Таловеров после матча.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Польша - Украина (3:1).

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