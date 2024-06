Бывший форвард Арсенала скончался после тяжелой болезни

Умер бывший игрок Арсенала Кевин Кэмпбелл. Клуб сообщил, что экс-нападающий скончался после непродолжительной болезни в возрасте 54 лет.

Former Arsenal and Everton forward Kevin Campbell has passed away.



Our thoughts go out to his friends and family at this difficult time. ❤️ pic.twitter.com/w5sKjPmNiB