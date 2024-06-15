Лидер сборной Венгрии установил рекорд чемпионатов Европы

Доминик Собослаи стал самым молодым капитаном в истории континентального первенства.

Второй игровой день Евро-2024 открывает матч Швейцарии и Венгрии.

Лидер "триколорных" Доминик Собослаи вывел свою команду на поле в качестве капитана, установив рекорд чемпионатов Европы. Хавбек коллектива Марко Росси стал самым молодым капитаном в истории континентального первенства.

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Собослаи является капитаном своей сборной на ЧЕ в возрасте 23 лет, 7 месяцев и 21 дня.

Напомним, что ранее ]сборная Германии установила необычный рекорд, а Флориан Вирц стал самым молодым игроком "бундестим", который забивал на Евро в истории.

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