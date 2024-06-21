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Спалетти назвал причину поражения Италии в матче с Испанией

Специалист сделал акцент на командной игре.
Сегодня, 11:21
Лучано Спалетти / Getty Images
Лучано Спалетти / Getty Images

Главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти высказался о поражении своей команды от Испании (0:1).

"Мы были вялыми. Вот основная причина того, почему все так произошло. Нужно бы разобраться во всем этом, но главная причина наших мучений  – это то, что мы были вялыми. Испания сегодня предстала командой, а мы командой быть не смогли. Она заслужила победу в игре, а нас в ней и не было, за исключением последних 20 минут.

Когда сразу несколько футболистов выпадают из игры, становится тяжело. Когда только пара человек, то, конечно, можно было бы побороться лучше. Как бы то ни было, мы позволили Испании полностью доминировать и завершить все вполне комфортно для себя".

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"Многие выглядели не лучшим образом – это касается всей команды. Некоторые игроки на 100% не восстановились физически, и в такой ситуации преимущество становится более очевидным. Когда только защищаешься и к тому же не даешь сопернику повода думать об обороне, это становится вдвойне утомительным", – сказал Спалетти в интервью сайту УЕФА.

Напомним, в в следующем матче Италия сыграет против Хорватии за выход в плей-офф Евро-2024.

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