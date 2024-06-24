Сын легенды футбола намерен стать репером и креативным директором мирового бренда
Футболист Ювентуса и сборной США Тимоти Веа высказался о своих планах на будущее.
"В Европе мой фокус всегда обращен к футболу, но нужно отдыхать от него. Поэтому я часто обращаюсь к музыке. Это моя муза. В будущем я хочу успешно заняться музыкой, будь то продюсирование или самостоятельное творчество.
Это круто, что, будучи спортсменом, ты можешь заниматься и другими вещами. Не обязательно оставаться в этом пузыре".
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"И я хочу, чтобы люди видели во мне не только футболиста, но и творца. Я хочу быть важной персоной", – сказал Веа в интервью Boardoom.
Напомним, 24-летний полузащитник провел в прошлом сезоне Серии А 30 матчей, в которых сумел отличиться лишь одним ассистом.
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