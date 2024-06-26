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Все серьезно? Месси получил травму в матче против Чили

Аргентинец высказался о своем самочувствии.
Сегодня, 12:48
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что получил травму в матче против Чили (1:0).

"Повреждение приводящей мышцы меня немного беспокоит, но я смог закончить игру. Надеюсь, ничего серьезного. Я получил повреждение в начале первого тайма. Мне было трудно свободно передвигаться из-за дискомфорта. Завтра я посмотрю, как мы будем действовать дальше.

У меня уже пару дней болит горло и высокая температура, возможно, это тоже сказалось на мне сегодня".

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"Посмотрим, как будут проходить эти дни, как будет идти мое восстановление, но да, сегодня мы сделали важный шаг к тому, чтобы выйти из группы. Впереди много игр, много поездок, и мы начинаем думать о том, что нас ждет впереди", – заявил Месси в интервью TyC Sports.

Напомним, в рамках Копа Америка-2024 37-летний аргентинец отличился одним ассистом за два матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины

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