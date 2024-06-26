Все серьезно? Месси получил травму в матче против Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что получил травму в матче против Чили (1:0).

"Повреждение приводящей мышцы меня немного беспокоит, но я смог закончить игру. Надеюсь, ничего серьезного. Я получил повреждение в начале первого тайма. Мне было трудно свободно передвигаться из-за дискомфорта. Завтра я посмотрю, как мы будем действовать дальше.

У меня уже пару дней болит горло и высокая температура, возможно, это тоже сказалось на мне сегодня".

Читай также: WhoScored поздравил Месси с днем рождения, напомнив о невероятном достижении игрока

"Посмотрим, как будут проходить эти дни, как будет идти мое восстановление, но да, сегодня мы сделали важный шаг к тому, чтобы выйти из группы. Впереди много игр, много поездок, и мы начинаем думать о том, что нас ждет впереди", – заявил Месси в интервью TyC Sports.

Напомним, в рамках Копа Америка-2024 37-летний аргентинец отличился одним ассистом за два матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!